Venezia-Palermo

A Venezia finisce 1-1, il Palermo resta secondo

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/03/2019 - 23:05:21 Letto 367 volte

La cronaca: Stellone conferma le previsioni della vigilia e si affida alla coppia Nestorovski-Puscas. Partita in cui regna l’equilibrio, le due squadre non si sbilanciano tanto, il Palermo fa molto possesso palla mentre il Venezia cerca come di consueto di colpire in ripartenza. 11’ primo tiro verso la porta della partita, il Venezia fa girare bene il pallone e libera Bocalon al limite dell’area, il tiro a giro dell’attaccante finisce fuori. Il Palermo non crea gioco, Nestorovski e Puscas dialogano poco e a centrocampo mancano idee. Al 20’ occasione Venezia, Bellusci respinge male dopo un cross dalla trequarti, Segre ne approfitta e calcia da fuori, il tiro in diagonale finisce fuori di poco. Stellone cerca di strigliare i suoi ma non c’è gioco e il Palermo appare senza grinta. Il Venezia non fa grandi cose ma trova il gol al 39’ con Bocalon: Bruscagin crossa e l’attaccante del Venezia si infila tra i difensori rosanero e da due passi segna la rete del vantaggio. Sale il nervosismo, il Palermo accusa il colpo e Bellusci per poco non si fa espellere per una furiosa reazione su Bocalon.

Nella ripresa il copione non cambia, il Palermo non riesce ad accelerare, così Stellone toglie Chochev e mette dentro Falletti. Esterni che non spingono, Rispoli e Aleesami non riescono mai a saltare l’uomo. Al 66’ Rispoli prova il tiro dalla distanza, palla che per poco non si infila all’angolo, Palermo anche sfortunato. 70’, Bruscagin commette fallo in area su Nestorovski, è rigore. Il macedone va dal dischetto ma si ipnotizzare da Vicario che riesce a parare il rigore, incredibile ma vero. 78’ Palermo che non molla e attacca, pari ancora una volta vicino con un tiro di Jajalo che trova una deviazione, miracolo di Vicario che salva grazie anche alla traversa. 84’ finalmente arriva il pari, angolo perfetto di Falletti per la testa di Puscas e palla in angolo, nulla da fare questa volta per l’ottimo Vicario. Il Palermo continua ad attaccare, Venezia ormai tutto dietro. Puscas nel finale ha la palla del vantaggio ma spara alto, finisce 1-1.

