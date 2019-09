campagna abbonamenti

Abbonamenti Palermo, manca poco al record

Oggi e domani saranno gli ultimi giorni a disposizione per tentare di superare quota diecimila.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/09/2019 - 13:00:48 Letto 346 volte

La riapertura della campagna abbonamenti non ha ancora portato al record tanto cercato dal Palermo. Domani si conclude la seconda fase di sottoscrizioni per le tessere stagionali e, ai 9.114 abbonati iniziali, se ne sono aggiunti meno di seicento. Oggi e domani saranno gli ultimi giorni a disposizione per tentare di superare quota diecimila, come auspicato a più riprese sia da Mirri che da Di Piazza, soglia ancora distante per i rosanero.

In sei giorni, dunque, il Palermo non è riuscito a staccare altre mille tessere, quelle necessarie per superare il primato del Parma nella stagione 2015/16 e mettere la firma a tinte rosanero sul libro dei record della Serie D. Per superare i ducali rimangono solo 48 ore, anche se sarà necessario vendere circa quattrocento abbonamenti per stabilire il nuovo miglior risultato di sempre nella storia dei dilettanti.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!