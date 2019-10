Palermo calcio

Accardi continua a tuonare contro Mirri e Sagramola

Accardi ritorna sull'argomento Mirri-York Capital rispondendo alle dichiarazioni dell'amministratore delegato della SSD Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/10/2019 - 09:44:54 Letto 370 volte

Torna a parlare Beppe Accardi. Dopo le dichiarazioni rilasciate lunedì scorso durante la Palermo Football Conference 403 circa un tentativo di trattativa fra Dario Mirri e York Capital per la cessione della vecchia US Città di Palermo Rinaldo Sagramola, intervistato da Repubblica, aveva definito l'intervento del procuratore palermitano soltanto un modo per cercare di apparire. Accardi, ai microfoni di TuttoMercatoWeb, è quindi ritornato sull'argomento Mirri-York Capital rispondendo alle dichiarazioni dell'amministratore delegato della SSD Palermo:

«Probabilmente ho toccato il nervo scoperto di qualcuno. In più Sagramola dice che mentre Mirri versava 2,8 milioni con i quali il Palermo la stagione scorsa pagava gli stipendi io inviavo richiesta di pagamento inerente la mia parcella... beh, la richiesta l’avevo fatta prima e comunque dopo svariate promesse non mantenute dagli inglesi, poi la giustizia fa il suo corso... E poi quelli sono soldi che ho guadagnato onestamente e con il mio lavoro di anni precedenti. Quando tocchi il nervo scoperto le reazioni diventano un po’ particolari. Ma le dichiarazioni di Sagramola mi fanno male come una puntura di una zanzara. Io bugie non ne racconto. E poi leggo che ha detto che ho voglia di apparire, gli ricordo che il Palermo è in Serie D e non da tutta la visibilità che crede. Non ho certo bisogno di Sagramola per apparire. Forse la verità fa male. E poi il dirigente dimentica una cosa: i messaggi restano sul cellulare, provi a spiegare perché Mirri mi ha contattato dopo che era andato da York Capital affinché il fondo si rifacesse avanti. Sagramola dice anche che Mirri ha pagato 2,8 milioni per coprire gli stipendi, in realtà non c’era scritto questo sul contratto ma che l’attuale presidente l’anno scorso avrebbe acquisito i diritti pubblicitari del Palermo per cinque anni per 2,8 milioni. Soldi quindi versati per avere un tornaconto personale. E nello stesso momento Mirri acquisiva l’opzione fino al 15 marzo per comprare il Palermo a dieci euro. E li hanno provato a contattare York Capital per rivendergli la squadra. Non ditemi che questo è amore».

