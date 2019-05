Al via il Giro di Sicilia 2019

Giro di Sicilia

Giro di Sicilia 2019: Lunedì 3 Giugno a Villa Niscemi, la conferenza di presentazione.

La conferenza stampa di presentazione del Giro di Sicilia 2019 si terrà lunedì 3 giugno alle h 11.00 a Villa Niscemi. La XXIX edizione della rievocazione del Giro di Sicilia, organizzata dal V.C.C. Panormus, il più antico club della Sicilia federato ASI, si svolgerà dal 6 al 9 giugno su un percorso in parte rinnovato che quest’anno, in onore alla mitica Targa Florio di velocità, transita da Trabia, Termini Imerese, Floriopoli (box della Targa Florio), Cerda, Caltavuturo, Petralia. Tanti i comuni interessati dal passaggio del Giro di Sicilia, che conta circa 250 prestigiose autovetture e altrettanti qualificati equipaggi provenienti da tutto il mondo. Molti gli eventi in programma: durante la partenza di giovedì 6 giugno a Piazza Verdi/Teatro Massimo Palermo alle ore 10.30 sarà esposta in esclusiva la Ferrari 400 CHAMIZO realizzata dal pittore Didier Chamizo.

Parteciperanno alla gara, inoltre, la Cisitalia 202 SSM “spyder Nuvolari” del 1947 del Mauto di Torino e la Alpine A11 Limited Edition, presentate dal direttore del Museo Nazionale dell’Automobile Mariella Mengozzi. Molti gli eventi nell’evento come il contest fotografico “Scatta il Giro di Sicilia 2019” e il Concorso di Eleganza Dinamica intitolato XXXIX La Sicilia dei Florio/Monte Pellegrino Revival. Ritorna poi “Vivere un sogno”: a Catania, i nostri amici diversamente abili saranno protagonisti a bordo delle vetture storiche, a conferma che il Giro di Sicilia è per tutti. Tra le novità di quest’anno anche il conferimento di due Trofei in memoria dei Baroni Stefano La Motta ed Antonio Pucci.

Alla conferenza stampa interverrano: Il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando, il Presidente ASI Alberto Scuro, l’erede dei Florio e madrina del Giro di Sicilia Donna Costanza Afan De Rivera Costaguti, il Presidente del Veteran Car Club Panormus Antonino Auccello, l'artista Salvo Manuli, il Sindaco di Partanna (TP) Nicolò Catania, lo storico e giornalista Vincenzo Prestigiacomo, lo storico e scrittore Dott. Salvatore Requirez.

