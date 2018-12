Consiglio d'Amministrazione

Albanese smentisce Zamparini: ''Nessuno mi ha contattato''

Il presidente di Sicindustria, Alessandro Albanese, commenta le parole di Maurizio Zamparini, che lo indica come membro del prossimo Consiglio d'Amministrazione del Palermo.

“Penso che sia l’auspicio di Zamparini e io non posso che esserne contento – dice – . Ancora, però, non c’è stata una proposta ufficiale da parte della nuova proprietà, quindi resto in attesa”.

L’imprenditore friulano aveva dichiarato che Albanese avrebbe sicuramente fatto parte del nuovo C.d.A., parlando però di una risposta affermativa da parte del presidente di Sicindustria, che in sostanza smentisce.

