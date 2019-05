retrocessione palermo

Albanese: ''Vogliamo il Palermo in B''

''Ci aspettiamo giustizia equa, che venga rivista la posizione del Palermo'' afferma il presidente del Palermo, Alessandro Albanese.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/05/2019 - 16:18:26 Letto 351 volte

Il presidente del Palermo, Alessandro Albanese, è stato intervistato durante la trasmissione “Tgs Studio Sport” e ha parlato dell’imminente giudizio di secondo grado e del futuro. “Ci aspettiamo giustizia equa, che venga rivista la posizione del Palermo – afferma – . Aspettiamo con trepidazione. Chiediamo che venga ribaltata la sentenza di primo grado. I fatti contestati sono stati già sviscerati dalla magistratura ordinaria. La proprietà ha pure emanato un nuovo comunicato con cui si evidenzia l’immissione di risorse, sono stati svincolati i pignoramenti“.

“Questa società non ha niente a che vedere con la passata gestione – continua – . Siamo completamente distanti e lontani da ogni coinvolgimento. La società non potrebbe fare a meno di Daniela De Angeli, a livello contabile c’è troppo poco tempo per riorganizzare tutto con persone nuove. Rino Foschi ha un contratto e ha dimostrato attaccamento alla squadra e ai colori”.

Albanese approfondisce anche il tema Arkus - Serie C: “Hanno comprato la società in B, erano ben consapevoli, non era una scommessa sulla Serie A. La C non era stata contemplata, quindi sarà rivisto il piano industriale, che toccherà anche il pagamento di debiti per fare in modo che il Palermo abbia una squadra competitiva per la C. Con Arkus abbiamo discusso e c’è l’impegno a mantenere tutto”.

