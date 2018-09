pallacanestro

Altro colpo del Palermo Basket, arriva l'ala forte Gianni Trevisano

I rosanero battono un altro colpo sul mercato per la prossima Serie D. ''Giocare a Palermo per me grande orgoglio''

04/09/2018

Palermo Basket c'è, e batte un altro colpo sul mercato per la prossima Serie D, firmando l'esperta ala forte palermitana Gianni Trevisano. Assoluto lusso per la categoria, il classe ’86 da 195 cm, con un lungo passato recente tra Serie C e Serie B con il Green Basket Palermo, chiudendo poi la passata stagione con la maglia della Libertas Alcamo.

Diverse le esperienze anche lontano da casa, come quelle all'Ares Ribera e a Paceco, ma la sua storia cestistica non potrebbe che essere a fosche tinte palermitane, adesso colorate di rosanero.

Sono entusiasta. Tornare a giocare a Palermo è per me motivo di grande orgoglio. Poter tornare a giocare con amici, con i quali ho condiviso mille battaglie ormai tanti anni fa, non può che rendermi felice. Le mie esigenze sono cambiate. La bimba condiziona tutte le mie scelte e quella della Palermo Basket sono convinto possa essere la scelta giusta. Credo alle persone che fanno parte di questo progetto. Alcune di loro, come Francesco Lima, mi conoscono da quando ero bambino.

Dopo il rientro di Gabriele Cuccia, un altro elemento di assoluta qualità ed esperienza, fattori fondamentali per la stagione che dovrà affrontare la squadra di coach Federico Vallesi: "Non conosco bene il campionato, da quel poco che posso aver visto mi sembra che ci siano squadre interessanti - prosegue Trevisano -. Sarà importante mettere in campo tutto, esperienza compresa. Personalmente, dovrò chiedere a Gabri di rallentare un pochino".

Una nuova sfida anche dal punto di vista personale: "Mi piace pensare più agli obiettivi di squadra, cioè fare il massimo. Sempre. A livello personale vorrei solo ripagare la fiducia di chi ha creduto in me, e dimostrare a me stesso di poter dare ancora una mano alla mia squadra".

