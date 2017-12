calcio

Ancelotti non sarà il prossimo allenatore della Nazionale

Carlo Ancelotti non sarà il prossimo allenatore della Nazionale Italiana.

Carlo Ancelotti non sarà il prossimo allenatore della Nazionale Italiana. Secondo alcune indiscrezioni, l'ex allenatore del Bayern Monaco non avrebbe intenzione di accettare la proposta dei vertici federali.

Ancelotti avrebbe al momento altri progetti per la sua carriera da allenatore. Lunedì dunque con ogni probabilità Carlo Tavecchio non potrà portare in consiglio federale il "nome forte" su cui aveva puntato per rifondare l'Italia dopo la drammatica eliminazione dai Mondiali di Russia 2018.

Fonte: Tuttosport.com

