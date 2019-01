aggredito arbitro

Arbitro aggredito nel catanese, giocatore squalificato a vita

Il calciatore ha aggredito l'arbitro sedicenne, durante la gara con il Pedara per il campionato di Seconda categoria, ed è stato squalificato per 5 anni e radiato a vita dalla Figc.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/01/2019 - 11:00:27 Letto 333 volte

Il calciatore del Castel di Ludica ha aggredito l’arbitro sedicenne domenica scorsa, durante la gara con il Pedara per il campionato di Seconda categoria, è stato squalificato per 5 anni e radiato a vita dalla Figc. Si tratta di Salvatore Palacino.

Il giudice ha poi assegnato la sconfitta a tavolino alla società catanese, che, così come riporta Pierpaolo Maddalena in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, si è vista anche squalificare il campo per quattro gare da disputare comunque a porte chiuse, oltre a un’ammenda di mille euro.

Palacino, che è anche il capitano del Castel di Iudica, dopo essere stato espulso per proteste ha «spintonato con forza» il direttore di gara e poi, come sta scritto nella sentenza, «tentava di colpirlo con una testata».

Sempre secondo la sentenza, il calciatore ha continuato colpendolo «con calci e pugni alla schiena ed alle gambe che provocavano forti dolori in diverse parti del corpo».

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!