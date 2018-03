astori

Astori, l'autopsia rivela: morto per cause naturali

L'autopsia sul corpo di Davide Astori ha rivelato la causa della morte...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/03/2018 - 17:17:13 Letto 621 volte

Davide Astori è deceduto a causa di una "morte cardiaca senza evidenze macroscopiche, verosimilmente su base bradiaritmica", dunque probabilmente per cause naturali, come se il cuore avesse rallentato.

È il primo responso dell'autopsia eseguita dal direttore Centro di patologia vascolare dell'Università di Padova, Gaetano Thiene, e dall' anatomopatologo, professore di medicina legale all'Università di Udine, Carlo Moreschi. La Procura ha firmato il nulla osta per la restituzione della salma ai familiari.

