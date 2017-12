calcio

Bari-Palermo, ecco le ultime

Big match al San Nicola. Aperitivo di serie A, Bari e Palermo si giocano tanto nel match di domani pomeriggio alle 17,30, c’è un primato da riconquistare, ma la gara per ambedue formazioni è decisamente insidiosa...

di Marco Gullà | Pubblicata il: 09/12/2017 - 15:05:12 Letto 641 volte

Big match al San Nicola. Aperitivo di serie A, Bari e Palermo si giocano tanto nel match di domani pomeriggio alle 17,30, c’è un primato da riconquistare, ma la gara per ambedue formazioni è decisamente insidiosa.

Bari convincente in casa, Palermo meglio in trasferta, oggi gli ingredienti per una grande partita non mancano. Tante le assenze però in casa rosanero, su tutte c’è quella di Nestorovski. Pugliesi che invece vengono dalla sconfitta do Chiavari e cercano il riscatto tra le mura amiche. Oggi le emozioni non dovrebbero mancare, sfida tra secondo. La sconfitta con l’Entella ha complicato i piani di Fabio Grosso che sperava di arrivare a questo scontro diretto con il Palermo con qualche punto in più, ma entrambe sono appaiate a 29 punti. Assenti Micai, Morleo e Anderson, in porta ci sarà De Lucia. Difesa a tre, in avanti si dovrebbe andare con il tridente formato da Improta, Cissè e Galano. Grande ex l’allenatore Fabio Grosso che spera in una grande partita. Emergenza piena per Tedino che dovrà far di necessità virtù e sperare in una gara di coraggio del suo Palermo. Assenti Chochev, Murawski e Jajalo a centrocampo, out Nestorovski in avanti. Coronado agirà in zona mediana, in avanti si va verso l’inedito tandem formato da Embalo e Trajkovski. Recuperato Struna che giocherà al centro della difesa.

Le probabili formazioni:

BARI (3 – 4 – 3): De Lucia; Capradossi, Marrone, Gyomber; Sabelli, Petriccione, Busellato, Tello; Improta, Cissé, Galano. A disposizione: Brienza, Busellato, Cassani, Conti, Nene, Floro Flores, Marrone. Allenatore: Grosso.

PALERMO (3 – 5 – 2): Posavec; Cionek, Bellusci, Struna; Rispoli, Dawidowicz, Gnahoré, Coronado, Aleesami; Embalo, Trajkovski. A disposizione: Pomini, Accard,i, Szyminski, Dawidovicz, Fiordilino, La Gumina, Rizzo. Allenatore: Tedino.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!