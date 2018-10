Basket, Coach Vallesi: ''Grande rammarico per l'esordio, vedo tanta rabbia''

Smaltita la delusione per un esordio non certamente esaltante, in casa La Braciera Palermo Basket si analizza ciò che non è andato nella sfida con lo Sporting S. Agata, vinta dai messinesi con il singolare punteggio di 38-44.

“C'è sicuramente molto rammarico – commenta il coach dei rosanero Federico Vallesi - perché è vero che paghiamo infortuni, assenze e condizione non al meglio, ma quella di sabato contro Sant’Agata per noi è stata più un'occasione persa di cominciare con i due punti, piuttosto che un avvicinarsi alla forma migliore.”

Percentuali bassissime da entrambe le parti, con i palermitani avanti subito nel primo quarto, ma incapaci di mantenere le distanze nel secondo. I sette punti di svantaggio accumulati nell'ultimo quarto sembravano una distanza difficilissima da colmare, ma La Braciera Palermo è riuscita a risalire sino a due punti di scarto, sbagliando poi da sotto il canestro della parità a 2' dalla fine.

“Sicuramente c'è tanto da lavorare per sistemare alcuni dettagli che nelle partite punto a punto fanno la differenza, come i tiri liberi, qualche rimbalzo di troppo concesso in attacco, palle perse e forzature offensive. Abbiamo sbagliato tiri facili e concesso secondi tiri che non avremmo dovuto concedere. Detto questo, c'è molta rabbia nei ragazzi per il risultato ed è un segnale positivo, perché questa squadra è composta da gente che ha molto orgoglio, che non ci sta a perdere e sono sicuro che col tempo arriveremo più pronti a reggere tutti i 40 minuti.”

“Non voglio che assenze e infortuni siano un alibi, ma al momento non sembriamo troppo fortunati su questo aspetto. Al momento da una rotazione di 8-9 giocatori, possiamo contare in 5-6. In questo frangente sono fondamentali i nostri giovani, che in settimana e in partita possono e devono darci buone cose in campo.”