Buona la prima per il Palermo di Pergolizzi

Prima uscita stagionale per il Palermo di Pergolizzi.

Una buona sgambata per il Palermo di Pergolizzi nella prima uscita stagionale. Davanti a più di 2000 tifosi, i rosanero si sono divertiti e hanno mostrato buone trame di gioco. Tante indicazioni per l’allenatore, che può essere soddisfatto per la buona volontà che i suoi ragazzi hanno messo in campo.

Le risposte più importanti sono arrivate da Andrea Rizzo Pinna, il numero 10 per questa gara. Il ragazzo scuola Atalanta, classe 2000, ha giocato da seconda punta e ha mostrato buonissimi colpi, grande tecnica e sembra già al centro della squadra. Con il rientro di Santana e lo spostamento di Rizzo Pinna sulla trequarti, si prospetta un duo molto qualitativo a supporto di Ricciardo.

