Palermo calcio

Calcio, il Palermo virtualmente promosso in serie C

Il Consiglio della Federcalcio, ancora riunito a via Allegri, ha deciso l'interruzione definitiva della stagione 2019-2020 del calcio dilettantistico.

di Marco Gullą | Pubblicata il: 20/05/2020 - 16:26:06

Un altro tassello verso la promozione del Palermo in serie C. Il Consiglio della Federcalcio, ancora riunito a via Allegri, ha deciso l’interruzione definitiva della stagione 2019-2020 del calcio dilettantistico. E’ quanto si apprende da fonti della Figc.

Restano ancora aperti invece i tornei di Serie A, B e C, in attesa di capire se e quando potranno ripartire.

Inoltre, il consiglio della Figc ha stabilito le scadenze per il termine dei campionati professionistici e della stagione fissata al 31 agosto. I campionati professionistici (Serie A, Serie B e Serie C) dovranno invece concludersi entro il 20 agosto, poi spazio alla Coppa Italia.

