Calcio, Tavecchio si è dimesso

Il presidente della Figc Carlo Tavecchio si è dimesso dal suo incarico dopo pochi minuti dall'inizio della riunione del Consiglio federale in via Allegri a Roma.

Pubblicata il: 20/11/2017

Il presidente della Figc Carlo Tavecchio si è dimesso dal suo incarico dopo pochi minuti dall'inizio della riunione del Consiglio federale in via Allegri a Roma. Aprendo il Consiglio, ha letto le sue dimissioni. Poi si è alzato ed è uscito. "Ambizioni e sciacallaggi politici hanno impedito il confronto sulle ragioni di questo risultato" ha detto, secondo l'AdnKronos, ai consiglieri. "Ho preso atto del cambiamento di atteggiamento di alcuni voi", ha poi aggiunto il presidente dimissionario.

"Ho dato le dimissioni come mero atto politico, avevo chiesto anche quelle del consiglio federale ma nessuno le ha rassegnate. Credo che siamo arrivati a un punto di speculazione che ha raggiunto limiti impossibili", ha detto Tavecchio, accalorandosi nella conferenza stampa convocata dopo la riunione. "Il quadro politico fino a stamattina non era cambiato, la Lega Pro non è mai stata alleata nella maggioranza. Nella riunione della settimana scorsa mi era stato inviato un documento programmatico e io in assoluta buonafede e totale sincerità avevo interpretato il fatto come positivo, non come alleanza ma come volontà di costruire qualcosa nel sistema sportivo", ha rimarcato Tavecchio.

Abbondano le domande sull'orientamento della Lega Dilettanti, che Tavecchio ha guidato a lungo prima di arrivare al vertice della Figc: "Un tradimento? E' una parola grave, preferisco parlare di legittime scelte politiche". Inevitabili le domande sulle posizioni assunte recentemente dal presidente del Coni, Giovanni Malagò: "Non posso giudicare nessuno. Il presidente del Coni sa quello che fa e quello che dice". Sull'ipotesi di un commissariamento, il presidente dimissionario è categorico: "Malagò commissaria la Figc? Questo è molto grave, in Italia ci sono garanzie di legge, statuti e regolamento". Elogi per Claudio Lotito, fondamentale nell'ascesa di Tavecchio: "Lotito è una persona perbene, è uno dei soggetti paganti del calcio italiano e non un soggetto percipiente".

