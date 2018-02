Calcio

Calciomercato Palermo: conquistare la serie A non ammette disfattismi

Niente disfattismi: conquistare la massima serie l'unico obiettivo in attesa degli sviluppi societari. La squadra che esce fuori dalla sessione invernale del mercato rimane attrezzata per la grande scalata

01/02/2018

Chissà se, mettendo a segno il colpaccio Di Carmine o l’affare in prospettiva Haksabanovic, il rapporto pregno di tensione e livore tra Zamparini e la gran parte dei tifosi rosanero si sarebbe ammorbidito almeno un po’. Intanto, è innegabile quanto il corposo abbassamento del prezzo dei biglietti per le gare casalinghe del Palermo, annunciato in settimana dal patron, stuzzichi la curiosità dei fans finora assenti, magari anche pronti a sotterrare l’ascia di guerra per tornare a gremire gli spalti di un Renzo Barbera sempre troppo vuoto. Un’ipotesi plausibile, nonostante in tanti, tramite il megafono dei social abbiano dichiarato che non bastano pochi euro risparmiati per venire meno alla parola data. Staremo a vedere, consapevoli del fatto che, l’appena conclusa sessione del calciomercato invernale consegna al campionato cadetto una capolista non stravolta, capace di mantenere in rosa pedine fondamentali quali Nestorovski e Rispoli (guai se anche solo uno dei due fosse stato ceduto), nonché di inserire nel reparto offensivo un elemento come l’ex Venezia Moreo, probabilmente più funzionale all’idea tattica di Tedino di quanto non lo fossero il poco impiegato Monachello, accasatosi all’Ascoli, e lo stesso Embalo, tornato al Brescia e per il quale l’ex allenatore del Pordenone ha comunque speso sempre parole di elogio. Dunque, niente giudizi scontati in negativo riguardo l’operato del ds Lupo, bravo a dimostrare, risultati alla mano, quanto a contare davvero nella costruzione di una rosa sia il mercato estivo, laddove vengono gettate le basi per un gruppo solido e vincente. Un gruppo che, a quanto sembra, era già di livello superiore rispetto alla maggior parte delle squadre cadette (fatta eccezione per le ben attrezzate Empoli, Frosinone, Parma e Bari, squadra dalla rosa importante ma molto discontinua), forte di giocatori che, se in serie A faticavano da matti, in B riescono addirittura a fare la differenza; e se Mato Jajalo in cabina di regia l’anno scorso faceva gridare allo scandalo, quest’anno riesce a far girare la squadra da par suo, così come Chochev, di certo meno discontinuo e Struna, cavallo di ritorno che, grazie alla gavetta tra le fila del Carpi sta dimostrando di essere colonna imprescindibile per la difesa assieme all’esperto Bellusci. Con i polacchi, felice intuizione del ds Lupo, a fare la loro parte e Coronado, genio e sregolatezza in mezzo al campo, forse chi ancora non riesce ad esprimersi per quanto ci si sarebbe aspettato è, sulla fascia sinistra, il norvegese Aleesami. Eppure, oltremodo scottato dalla disastrosa stagione che ha portato la squadra a retrocedere a distanza di tre soli anni, con un presidente non più capace di investire grossi capitali, con lo svanito sogno di mezza estate, di una nuova proprietà capace di riaccendere entusiasmi da tempo sopiti, il popolo rosanero, realizzato il concetto che nulla, almeno in tempi brevi sarebbe cambiato, non ha mai dimostrato di apprezzare per quanto merita il lavoro di Tedino e dei suoi ragazzi, fermamente convinto del fatto che, anche quando si riuscisse a riconquistare la serie A, mantenerla senza i necessari rinforzi sarebbe un’impresa titanica. Posizione per tanti versi legittima nonchè corroborata dall’istanza di fallimento (sventata da Zamparini che con i suoi legali sta lavorando il più possibile per ridurre l’esposizione debitoria) che ha scosso ulteriormente l’ambiente, ma che tuttavia fa storcere il muso a chi su tutto, leggasi gli irriducibili seimila del Barbera, antepone l’importanza di sostenere la maglia.

