Calciomercato Palermo: prelevato dal West Ham il talento Haksabanovic

Il ds Lupo pronto a definire l'acquisto di Sead Haksbanovic, talento svedese in forza al West Ham. Per Tedino una freccia in più nel reparto offensivo

di Alfredo Minutoli | Pubblicata il: 31/01/2018 - 12:35:50 Letto 397 volte

Sarà probabilmente con Sead Haksabanovic, talentuoso centrocampista offensivo classe 99’ in forza al West Ham, che si concluderà la sessione invernale del calciomercato del Palermo. Un prospetto interessante, scovato dal ds Lupo che, evidentemente, dopo gli acquisti di Fiore e Moreo ha voluto fortemente regalare a mister Tedino la cosiddetta ciliegina sulla torta. E che ciliegina il diciannovenne dal doppio passaporto svedese montenegrino, sul quale, in maniera convinta hanno speso parole importanti diversi addetti ai lavori. Prima di approdare negli Hammers, dove principalmente è stato impiegato tra le fila della squadra B, equivalente alla nostra Primavera, il suo curriculum parla di una gavetta maturata in Allsvenskan, il massimo campionato svedese; il debutto, che avviene il 9 aprile 2015 a soli 15 anni ed 11 mesi, lo fa divenire il secondo più giovane esordiente della storia della massima serie scandinava. 30 presenze e 8 gol il suo bottino nel corso di una stagione che vede l’Halmastad, dopo la retrocessione, ottenere l’immediato ritorno nell’olimpo del calcio nazionale. E’ a quel punto che si muovono i talent scout londinesi, offrendogli la prestigiosa vetrina del calcio inglese, che vede l’importante debutto in prima squadra avvenuto in occasione di una gara in F.A. Cup. Nato a Hyltebruk, Haksbanovic, che vanta già due presenze con la nazionale montenegrina, potrà rappresentare una preziosa freccia in più per Tedino per quanto riguarda le soluzioni offensive della sua squadra. Il suo arrivo (il giocatore è stato acquistato con la formula del prestito con diritto di riscatto facoltativo in favore del Palermo e firmerà un contratto con scadenza 2021 al momento dell’eventuale esercizio di riscatto dell’intero cartellino) va a completare un reparto forte di Nestorovsky, Traikovsky, La Gumina, Moreo oltre che del Jolly Coronado, già ritenuto idoneo dalla società.

