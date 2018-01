Calciomercato

Calciomercato: sfumato Haksbanovic Lupo punta forte su Di Carmine

Ore frenetiche in casa Palermo a poche ore della chiusura della sessione invernale del calciomercato. Sfumato il talento Haksbanovic, Lupo punta forte sul bomber del Perugia Di Carmine

di Palermomania.it | Pubblicata il: 31/01/2018 - 19:38:13 Letto 370 volte

Sono ore concitate in casa Palermo sul fronte calcio mercato. A poche ore dalla chiusura delle trattative, fissata per le 23 di stanotte, il ds Lupo, dopo essersi visto sfumare a sorpresa il quasi definito affare Haksbanovic, causa ripensamento degli hammers, sta tentando il tutto per tutto per regalare una punta di peso all’attuale batteria offensiva a disposizione di mister Tedino. Occhi puntati in particolare su Calajò ma soprattutto sul bomber toscano classe 88’ Samuel Di Carmine, due profili, quelli del bomber palermitano in forza al Parma (sei i gol stagionali messi a segno dall’arciere) e della prolifica punta del Perugia (ben 13 le marcature per lui) ambiti ma di non facile realizzazione. Il sogno di Lupo rimane dunque quello di portare a termine l’affare Di Carmine, suo pallino dai tempi del Frosinone; per farlo, l’ex ds del Teramo ha in mente una proposta allettante da sottoporre al suo omologo umbro Roberto Goretti con l’avallo del patron Santopadre: niente contropartita tecnica (a tal proposito sono state rispedite al mittente le richieste di Novara, Venezia, Cesena e Brescia per Nino La Gumina, quasi certo di rimanere in rosanero), ma prestito oneroso con diritto di riscatto per una cifra complessiva che si aggira attorno alla cifra di 1,7 milioni di euro.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!