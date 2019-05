processo Zamparini

Caos Palermo, la Procura Federale vuole processare Zamparini

La Procura Federale abbia fatto ricorso per la dichiarazione di inammissibilità del deferimento ai danni dell'ex patron del club siciliano Maurizio Zamparini.

25/05/2019

Secondo quanto riferito da La Repubblica - Palermo quest’oggi in edicola, dal dispositivo del rinvio dell’udienza per il ricorso del Palermo Calcio in Corte Federale d’appello contro la retrocessione all’ultimo posto della classifica di Serie B, si evidenzia come la Procura Federale abbia fatto ricorso per la dichiarazione di inammissibilità del deferimento ai danni dell’ex patron del club siciliano Maurizio Zamparini.

Nella fattispecie il capo della Procura Federale, Giuseppe Pecoraro, avrebbe impugnato la decisione del Tribunale Federale Nazionale che ha scelto di non perseguire l’imprenditore friulano - per un vizio di forma nella notifica dell’avviso di conclusione indagini giunto nello stesso giorno del deferimento lo scorso 29 aprile - per i reati che potrebbero portare il club rosanero in Serie C.

