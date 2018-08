dimissioni

Caos Palermo, si è dimesso Giammarva

I rumors delle ultime 24 ore diventano certezze. Il dimissionario presidente dei rosanero avrebbe iniziato a valutare un'uscita di scena dopo la nomina del nuovo CdA

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/08/2018 - 10:07:04 Letto 363 volte

Incredibile ma vero. Giovanni Giammarva dice addio al Palermo. I rumors delle ultime 24 ore, diventano certezze. Stamattina mancava soltanto l’ufficialità ma intorno alle 8.30 è arrivata anche quella, indirettamente, con un comunicato della proprietà che auspica un ripensamento di Giammarva.

Non è una decisione del tutto sorprendente. Giammarva – come ha scritto stamattina il Giornale di Sicilia che dà ampio spazio in prima pagina – ci stava pensando da un po’. Da circa un mese, si potrebbe dire, da quando cioè il Palermo ha rinnovato il suo consiglio d’amministrazione. Come riferito ieri, il 12 luglio il Palermo ha nuovamente cambiato CdA, confermando il presidente Giammarva ma nominando il direttore amministrativo Daniela De Angeli e la figlia di Maurizio Zamparini, Silvana.

Evidentemente non c’erano gli equilibri giusti, secondo l’idea di Giammarva che aveva assunto pieni poteri nel consiglio d’amministrazione del 3 maggio, giorno della formale uscita dal Consiglio di Zamparini.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!