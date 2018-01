serie a

Caos sui diritti tv della Serie A

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/01/2018 - 17:04:37 Letto 338 volte

La Lega Serie A delibera di non assegnare nessuno dei 5 pacchetti, contenuti del bando domestico per i diritti tv per il triennio 2018-2021. Lo comunica la stessa Lega in una nota in cui si legge che "la Lega Nazionale Professionisti Serie A valutate le offerte presentate in data 22 gennaio 2018 e in data odierna all'esito della trattativa privata dichiara conclusa la suddetta procedura, senza alcun assegnazione di alcun pacchetto".

Sky Italia, si apprende da fonti vicine al dossier, avrebbe presentato un rialzo di 70 milioni arrivando a offrire 150 milioni per il pacchetti D1-D2, che consente la trasmissione delle partite di 12 squadre inclusa la Roma. Il rilancio sarebbe comunque al di sotto della base d'asta di 310 milioni, previsto dal bando. Ora le squadre di Serie A e l'advisor Infront dovranno aprire la busta contenente l'offerta dell'intermediario indipendente, Mediapro. Secondo indiscrezioni la società spagnola avrebbe messo sul piatto 900-990 milioni.

L'offerta dell'intermediario indipendente per i diritti tv della Serie A per il triennio 2018-2021, dice l'amministratore delegato di Infront Luigi De Siervo, "è abbinata al progetto di realizzare un canale in partnership con la Lega da offrire su ogni piattaforma possibile a partire dalla prossima stagione". Parallelamente alle trattative private con gli spagnoli, l'ad dichiara che si sta lavorando a "un piano alternativo" affinché "gli operatori tradizionali, in primis Sky e Mediaset possano rientrare in corsa" perché "l'obiettivo finale è di arrivare alla prossima assemblea portando il valore massimo che saremo capaci di negoziare con gli spagnoli nella trattativa privata a fronte di un modello, molto simile a quello della vendita per prodotto, diffuso in Spagna, Germania e Inghilterra" cioè "la vendita esclusiva delle singole partite sulle singole piattaforme".

