Cesena-Palermo, le probabili formazioni

La sfida tra due delle squadre pił in forma del campionato. Cesena e Palermo si affronteranno all'Orogel Arena nel turno prenatalizio e lo spettacolo sembra assicurato.

La sfida tra due delle squadre più in forma del campionato. Cesena e Palermo si affronteranno all'Orogel Arena nel turno prenatalizio e lo spettacolo sembra assicurato. I bianconeri sono riusciti a fermare nel turno scorso il Parma, mentre i rosanero hanno battuto la Ternana e adesso vogliono tre punti per laurearsi campioni di inverno, sfruttando anche lo scontro diretto tra Bari e Parma.

Palermo ovviamente favorito visto che fuori casa ha sempre sfoderato ottime prestazioni, ma attenzione ad un Cesena che sta iniziando a rialzare la china. Castori alla vigilia ha definito la sfida da Davide contro Golia. I bianconeri, però, vengono da un buon momento di forma e vogliono fermare la capolista. Avanti con il 4-4-2 con lo stesso undici che ha pareggiato a Parma. La novità potrebbe essere Di Noia, favorito su Cascione. In avanti Laribi e Jallow confermati. Palermo, squadra che vince non si cambia, motivo per cui Tedino non dovrebbe cambiare l'undici che ha vinto contro la Ternana. Soltanto due dubbi per il tecnico con Murawski ed Embalo che insidiano Trajkovski e Gnahoré. I primi, però, sembrano favoriti. Torna tra i convocati Chochev, anche se non sarà in campo dal primo minuto.

CESENA (4-4-2): Fulignati; Donkor, Esposito, Scognamiglio, Perticone; Kone, Di Noia, Fazzi, Dalmonte; Laribi, Jallow.

PALERMO (3-5-2): Posavec; Cionek, Struna, Bellusci; Rispoli, Gnahoré, Jajalo, Coronado, Aleesami; Trajkovski, La Gumina.

