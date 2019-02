caos Palermo

Cessione Palermo, Facile rivela: ''Il problema adesso è Zamparini''

''Sto lavorando anche di notte per il Palermo. Qui c'è troppa gente che pensa ai suoi interessi'', ha dichiarato Facile

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/02/2019 - 09:56:41 Letto 426 volte

Mancano ormai pochi giorni, scadenza fissata per lunedì, e se non verranno pagati gli stipendi, il Palermo rischia una penalizzazione di -4 in classifica. In casa rosanero non si calmano le acque, anzi la situazione è più caotica che mai e non è ancora avvenuta la cessione ad una delle cordate interessate e se dovesse comunque esserci una cessione non avverrà sicuramente prima della fine della settimana.

Da poco ha inoltre parlato l’ad Emanuele Facile che ha aggiunto dei particolari ad una vicenda che sembra davvero da film giallo: “Sto lavorando anche di notte per il Palermo - ha dichiarato Facile a gds.it -. Qui c'è troppa gente che pensa ai suoi interessi, compresi Zamparini e il suo avvocato Bettini - continua l'ad - i quali rovinano ogni ipotesi di accordo".

Affermazioni pesanti quelle dell'ad rosanero, uno scaricabarile che non lascia presagire nulla di buono e che aumenta le preoccupazioni per il futuro del club, ormai alla deriva.

In tutto ciò la squadra lavora per la gara di venerdì sera al Barbera contro il Brescia, Stellone ritrova Nestorovski che potrebbe partire dal primo minuto assieme ai due trequartisti Trajkovski e Falletti. Il Palermo insegue la vetta, una vittoria sarebbe sicuramente una bella risposta ad una situazione ormai paradossale.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!