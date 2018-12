Cessione Palermo, Orlando: ''Incontrerò solo interlocutori legittimati''

closing Palermo

Il sindaco di Palermo intervistato nel corso del programma Casa Minutella su Trm ha parlato anche delle vicende legate alla cessione del club rosanero, ribadendo ancora una volta la propria posizione in merito.

Parla Leoluca Orlando. Il sindaco di Palermo intervistato nel corso del programma Casa Minutella su Trm ha parlato anche delle vicende legate alla cessione del club rosanero, ribadendo ancora una volta la propria posizione in merito.

Orlando afferma: “Personalmente non ho incontrato nessuno. E nessuno ha chiesto di incontrare il sindaco. Ovviamente sono aperto ad incontrare chiunque dovesse darmi la prova di aver acquisito il Palermo. Non incontro interlocutori fantasma, né persone che si presentano col cappuccio stile ‘beati paoli'”.Poi sottolinea: “Io come sindaco ho il dovere di avere rapporti istituzionali con il soggetto che è legittimo titolare di questa società. Ho manifestato la mia richiesta di attenzione al presidente della Figc e della Lega affinché si seguano con attenzione queste vicende. Ognuno è libero di vendere a chi vuole e quando vuole, ma vorrei che al sindaco venisse presentato il vero compratore, non un passante di turno che incontra il sindaco per sbaglio”. Sull’ipotesi nuovo stadio dice: “Laddove il soggetto titolare della società ritenesse di voler costruire un nuovo impianto con proprie risorse, con garanzie e in conformità alle leggi, ovviamente porte aperte. Non c’è bisogno di dirlo in privato né in segreto”.

