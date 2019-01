Palermo Calcio

Cessione Palermo, tutti i dubbi di un'operazione ancora misteriosa

Il blitz del gruppo inglese a Palermo non ha ancora sciolto tutti i dubbi che al momento aleggiano sull’operazione di cessione del club.

12/01/2019

Dubbi, interrogativi e tanta confusione. Il blitz del gruppo inglese a Palermo non ha ancora sciolto tutti i dubbi che al momento aleggiano sull’operazione di cessione del club. Zamparini non è più il proprietario ma ha intanto già saldato le ritenute fiscali relative agli stipendi di dicembre. E gli inglesi non lo sapevano.

E poi altro caos con Uno dei membri del gruppo, ovvero Holdsworth che si è “autoproclamato” direttore sportivo del Palermo sul suo profilo Linkedin, generando interrogativi e qualche imbarazzo, costringendo Facile quindi a correggere il tiro e a ribadire il ruolo di Foschi in un comunicato ufficiale, sottolineando come Holdsworth operi in qualità di advisor per la Global Futures Sports.

Nel mercato al momento nulla di nuovo, nessun interesse o movimento da registrare. Palermo che intanto prosegue la preparazione in attesa del match di venerdì contro la Salernitana al Barbera, in tanti lavorano a parte e non è del tutto scontato il recupero di Nestorovski che continua a svolgere riatletizzazione.

