Chievo e Parma a processo, il Palermo sente ancora profumo di A

Domani le due società verranno giudicate dal tribunale federale con pesanti accuse: i rosanero potrebbero ancora avere voce in capitolo nel discorso ripescaggio

Estate burrascosa quella del Palermo, che tra l'amarezza della mancata promozione in A e le vicissitudini del patron Zamparini, torna a sperare nel ripescaggio per partecipare al campionato della massima serie.

Domani 17 luglio, il Parma e il ChievoVerona saranno giudicate dal tribunale federale nazionale della FIGC: per i rosanero all'orizzonte c'è la possibilità di subentrare qualora le società venissero colpite da provvedimenti. Le accuse per le due squadre sono pesanti: il Chievo avrebbe realizzato plusvalenze fittizie, il Parma è sul banco degli imputati per l'ormai nota vicenda del tentato illecito sportivo operato dai giocatori Calaiò e Ceravolo, con degli sms incriminati ai giocatori dello Spezia in occasione dell'ultima uscita di B.

Come riportato dall'Ansa, per le due società sarebbero in arrivo penalizzazioni "afflittive": i provvedimenti sarebbero retroattivi e intaccherebbero la stagione appena conclusa, il che varrebbe a dire possibilità di retrocessione senza nemmeno aver esordito nel nuovo campionato. Dopo le delusioni per il mancato deferimento del Frosinone in occasione dei misfatti avvenuti nella gara decisiva per la promozione, i rosanero sperano ancora nella giustizia federale. E in un ormai inaspettato volo dell'aquila in serie A.

