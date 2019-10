Palermo Store

Chiude lo store del Palermo, la rabbia dei titolari

È stato chiuso il Palermo Football Store del Centro Commerciale Conca d’Oro.

A seguito del mancato accordo con la società per il rinnovo della partnership, i vecchi store ufficiali hanno dovuto reinventarsi sotto un altro profilo. La mancata concessione della licenza per rivendere i prodotti ufficiali da parte del duo Mirri-Di Piazza ha fatto sì che i gestori si trovassero, infatti, a dovere fare i conti con numerose difficoltà. Mentre lo store di Via Maqueda resta attivo, quello dello Stadio è ancora sotto sigilli. Chiuso definitivamente, invece, il punto vendita del Centro Commerciale Conca d’Oro, come hanno spiegato i gestori attraverso un post sulla loro pagina Facebook. Di seguito il messaggio.

“Da ottobre 2015 abbiamo gestito questo piccolo negozio con tanta passione. Quattro anni bellissimi insieme a voi. Il nostro staff ha cercato di dare il massimo ed essere a disposizione dei nostri magnifici clienti e tifosi rosanero. Con l’occasione vogliamo ringraziare la direzione del Conca D’oro per la fiducia, in particolare il direttore Biagianti e Paola Merendino. Grazie agli ex responsabili marketing dell’Us città di Palermo Enrico Busto e Federico Fornaris per averci scelto e rinnovato la fiducia di anno in anno.

Dopo anni di tanto lavoro dietro le quinte siamo fieri ed orgogliosi di quello che abbiamo realizzato a Palermo per la prima volta…! Questo permettetecelo. Gli attestati di stima ricevuti ci danno la forza per andare avanti sempre a testa alta. Un abbraccio sincero a tutti voi”.

