Closing Palermo Calcio, Orlando: ''Figc e Lega vigilino sulla cessione"

''In questo momento vi è una mancanza di chiarezza per cui ho chiesto che la FIGC e la Lega seguano con attenzione il closing". Lo ha dichiarato oggi il Sindaco Leoluca Orlando

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/12/2018 - 21:17:01 Letto 384 volte

"Ovviamente come tutti i tifosi siamo soddisfatti per i risultati sportivi della squadra in questo inizio di campionato, ma per quanto riguarda la vendita della società non posso che manifestare perplessità e ribadire che fino ad oggi non ho incontrato alcuno, né alcuno ha chiesto di incontrare ufficialmente il sindaco della città presentandosi come legittimo proprietario del Palermo. Il Sindaco non può incontrare interlocutori fantasma che non è chiaro a nome e per conto di chi si presentano alla città. Ovviamente nel momento in cui vi saranno nuovi soggetti che potranno dimostrare di aver acquistato il Palermo, sarò pronto ad incontrarli e a dialogare con loro. In questo momento però vi è una mancanza di chiarezza per cui ho chiesto che la FIGC e la Lega seguano con attenzione la vicenda."

Lo ha dichiarato oggi il Sindaco Leoluca Orlando in merito alle vicende societarie della Palermo Calcio.

