Coach Vallesi: ''Dettagli fondamentali, grazie ai tifosi''

Ancora una battaglia sportiva all'ultimo punto e una vittoria che sa' di impresa. La Braciera Palermo Basket, vittoriosa nel match casalingo della terza giornata del Girone Nord di Serie D.

Ancora una battaglia sportiva all'ultimo punto e una vittoria che sa' di impresa. Senza soffrire non sembra esserci gusto per La Braciera Palermo Basket, vittoriosa nel match casalingo della terza giornata del Girone Nord di Serie D a spese della forte PalaMediPower Marsala per 72-70.

Un’altra gara tirata che i rosanero riescono a portare a casa, fattore che potrebbe anche diventare una caratteristica di questa squadra esperta, specializzata nel saper gestire i momenti chiave nonostante la stanchezza.

"In questi frangenti quello che conta è stare in partita con la testa - commenta il coach rosanero -. Sono i dettagli a fare la differenza. Sapere da chi andare in attacco e come andarci, e in difesa sapere chi sono i giocatori più pericolosi. Siamo stati bravi, ad esempio, nel non disunirci sul loro 6-0 in 40" con due triple subite. Ieri ci siamo riusciti, ma mentalmente dobbiamo imparare a stare dentro la partita per tutti i 40 minuti."

Vietato, però, pensare che il lavoro sia finito qui. Sono diversi gli aspetti da migliorare e i margini di crescita di questo roster.

"In attacco facciamo ancora fatica ad entrare nei giochi e a eseguirli. È questione di tempo e di allenamenti, ma i ragazzi sanno giocare a pallacanestro e riescono a ritrovarsi in campo secondo i concetti di tempo e spazio che sono la base del nostro sport - prosegue coach Vallesi -. C'è sicuramente tanto lavoro da fare ancora e tanti aspetti del gioco da assimilare."

Nonostante si trattasse di una domenica mattina, il pubblico non è mancato al PalaMangano. Tra curiosi e appassionati il tifo per i rosa è stato incessante: "Voglio ringraziare davvero tutti quelli che sono venuti a sostenerci - conclude l'allenatore palermitano -. In particolar modo i ragazzi del settore che ci danno davvero una grande mano, specie nei momenti di difficoltà. Lavoriamo per meritare sempre questo calore che ci viene concesso."

