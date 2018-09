patrocinio ufficiale

Comune concede patrocinio alla società sportiva ''Palermo Calcio a 5''

Il Comune di Palermo ha concesso il patrocinio ufficiale alla società sportiva ''Palermo Calcio a 5'', formazione che sabato prossimo inizierà il campionato 2018/201

Il Comune di Palermo ha concesso il patrocinio ufficiale alla società sportiva “Palermo Calcio a 5”, formazione che sabato prossimo inizierà il campionato 2018/2019 e che oggi, nel corso di una conferenza stampa presso l’Aula Rostagno di Palazzo delle Aquile, ha presentato le nuove maglie.



In rappresentanza del Comune era presente il Consigliere comunale Dario Chinnici, che aveva proposto la concessione del patrocinio.



Per il Sindaco Leoluca Orlando "il calcio è notoriamente lo sport popolare per eccellenza e questo riconoscimento dato dall'Amministrazione comunale alla società sportiva è un riconoscimento a tutto lo sport dilettantistico che è elemento di crescita sociale e culturale di tutta la comunità".



“Ci sono tante società sportive nella nostra città che portano alto il nome di Palermo - ha detto Chinnici – e a loro va il nostro plauso, soprattutto per il lavoro che fanno a favore dei più giovani che trovano, nella pratica delle varie discipline, uno strumento di crescita e di formazione. Grazie in particolar modo al club di Salvo Messeri che, mediante l’autofinanziamento, dimostra che a Palermo è possibile raggiungere grandi traguardi con l’impegno e la dedizione”.



“Iniziamo – ha detto il presidente del club, Salvo Messeri - un nuovo percorso. Grazie a questo riconoscimento da parte del Comune, porteremo sulle maglie i colori della nostra città”.

