Comunicato ufficiale del Palermo Calcio: Auspichiamo che tutto ciò non incida sulla cessione

Il Palermo ha appena diramato un comunicato stampa sulle notizie di oggi:

“Prendiamo atto dell’ennesima iniziativa d’indagine che interesserebbe l’U.S. Città di Palermo coincidente con il delicato momento di cessione della proprietà attraversato dalla società.

Anche in tale occasione abbiamo collaborato con gli organi inquirenti, per far luce sulla vicenda, pur dissentendo dai dubbi investigativi sollevati dalla Procura.

L’istanza di fallimento è stata valutata e rigettata da un organo collegiale sulla base di dati oggettivi emersi da una perizia, anch’essa collegiale. I numeri della contabilità hanno attestato che il Palermo Calcio era ed è una società solida, dove la proprietà è sempre intervenuta allorquando ce ne sia stata necessità.

A conferma di ciò il provvedimento di rigetto dell’istanza di fallimento non è stato oggetto di impugnazione da parte della Procura della Repubblica di Palermo divenendo così definitivo, circostanza che denota l’assenza di alcun dubbio sulla correttezza formale e sostanziale dell’iter del procedimento che ha generato il provvedimento di rigetto.

La società ha dimostrato la sua solidità anche subito dopo tale provvedimento favorevole, infatti sin dal mese di giugno, nonostante il sequestro di oltre € 1.200.000,00 intervenuto nel momento della iscrizione al campionato 2018/19, è riuscita a far fronte a tutti gli impegni economici e finanziari richiesti, allestendo una squadra che sta svolgendo un ruolo da protagonista.

Auspichiamo che tutto ciò non incida in alcun modo sulla cessione della proprietà, giunta ormai alla definizione, e sulla capacità della squadra di svolgere serenamente il proprio impegno per il raggiungimento della promozione in serie A.