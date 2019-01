Trofeo HappyRun Valledolmo

Consegnato il Gran Premio Miglior Evento BioRace alla Città di Valledolmo

E' stata la quarta edizione del Trofeo HappyRun Valledolmo, svoltosi a Valledolmo il 29 luglio 2018, ad aggiudicarsi il Gran Premio Miglior Evento BioRace.

E’ stata la quarta edizione del Trofeo HappyRun Valledolmo, svoltosi a Valledolmo (PA) il 29 luglio 2018, ad aggiudicarsi il Gran Premio Miglior Evento BioRace Trofeo ECP Pegaso Abacus/Per...Correre per la stagione agonistica 2018.

Il prestigioso riconoscimento, consegnato durante il Gran Galà BioRace svoltosi domenica 27 gennaio ’19 presso la sala Eventi “La Villa dei Vostri Desideri” a Bagheria, è stato motivato per l’amore, passione, accoglienza e coinvolgimento che il Comitato Organizzatore e la Città di Valledolmo indirizzano sulla manifestazione diventata in poco tempo appuntamento imperdibile per gli atleti provenienti da tutta la Sicilia.

In appena quattro anni l’ HappyRun Valledolmo è riuscito a ricavarsi nei cuori dei fortunati partecipanti un angolo importante, l’apertura a tutte le categorie da quelle giovanili ai Master e diversamente abili rendono l’evento unico come una grande torta multistrato dove come ciliegina può vantare gli applausi ed gli incitamenti dei cittadini valledolmesi.

Dal 2017 la manifestazione è dedicata alla memoria di Nino Piazza che fin dalla prima edizione comprese le potenzialità di una gara podistica organizzata lungo le strade del centro storico cittadino, formula vincente dell’ HappyRun Valledolmo il coinvolgimento di tutte le realtà locali dai commercianti alle aziende alle maestranze che mettono a disposizione i loro beni e la loro professionalità, per allestire un evento di primissima qualità con la consapevolezza che lo sport sia veicolo sano e capace di promozione del proprio territorio e le relative ricchezze in maniera eccellente.

A ritirare il premio una importante rappresentanza valledolmese guidata dall’Assessore Carmelo Runfola, Piero Piazza, Fabio Lattuca (Presidente ASD Terrasfalto Team Valledolmo), Matilde Alessi, Antonino Stracagnolo, Segio Vallone, Orazia Stracagnolo e Filippo Facella, archiviata quindi con grande successo l’edizione 2018 si punta diritto a quella del 2019 come sempre in programma l’ultimo week-end di luglio valida come prova ufficiale del Campionato BioRace.

Foto: Da SX verso DX Mimmo Piombo, Carmelo Runfola (Assessore allo Sport Valledolmo), Peppino Terenzio, Fabio Lattuca (Presidente ASD Terrasfalto Team Valledolmo), Sergio Vallone, Piero Piazza, Antonino Stracagnolo, Filippo Facella, Orazia Stracagnolo, Matilde Alessi.

