Crisi Palermo, Zamparini annuncia: ''La squadra verrà disfatta''

Tempi duri il Palermo e i suoi tifosi, lo preannuncia lo stesso Maurizio Zamparini...

Tempi duri il Palermo e i suoi tifosi, lo preannuncia lo stesso Maurizio Zamparini: “La società dovrà andare avanti con i mezzi propri e nell’ottica di un buon campionato. Stellone non rimarrà di sicuro: ha ben altre ambizioni, vuole andare in A. Conta poco che abbia il contratto per un altro anno, troveremo una soluzione amichevole. Il Palermo riparte con i giovani e con un allenatore adatto allo scopo. Tedino va bene: è uno che con i giovani ci sa fare, è ancora sotto contratto e rientra con entusiasmo”.

Il patron guarda al futuro anche sul fronte organico: “La squadra verrà disfatta. Senza più paracadute, saremo costretti a cedere Struna, Rajkovic, Jajalo, Chochev. Con Coronado, La Gumina e Nestorovski, ho calcolato di realizzare una trentina di milioni e con questi si va avanti tracciando un programma di giovani, austerità e autonomia di gestione”.

