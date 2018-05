calcio e fisco

Cristiano Ronaldo patteggia col fisco spagnolo? 30 milioni sul piatto per chiudere processo per frode

La superstar del Real Madrid sarebbe intenzionata a trovare un compromesso dichiarandosi colpevole di quattro dei reati contestatigli, in cambio di cifre da capogiro

Pubblicata il: 14/05/2018 - 16:11:13

Un accordo soddisfacente per entrambe le parti, per mettere una pietra sopra la brutta vicenda che lo vedrebbe colpevole di frode fiscale: Cristiano Ronaldo avrebbe trovato il modo di patteggiare con l'Agenzia delle entrate spagnola e la procura.

La notizia arriva dal quotidiano El Confidencial, secondo cui la superstar del Real Madrid sarebbe intenzionata a trovare un compromesso dichiarandosi colpevole di quattro dei reati contestatigli, ottenendo una pena inferiore ai due anni di carcere ed evitando la prigione, non avendo precedenti penali. Cosa darebbe CR7 in cambio? La "modesta" cifra di 14,7 milioni di euro (denaro frodato tra il 2011 e il 2014) con l'aggiunta sul piatto del pagamento di una multa da 30 milioni di euro. E perché no, discutendo contestualmente col Real un eventuale aumento di ingaggio per far fronte all'improvvisa "spesuccia".

El Confidencial ribadisce che le cifre sarebbero ancora in via di definizione, ma che ci sarebbe comunque la volontà di arrivare a un'intesa prima dell'inizio dei Mondiali. Con la finale di Champions League alle porte e il processo che sembra andare verso una conclusione positiva, questo potrebbe essere proprio l'anno di Cristiano. Dentro e fuori dal campo.

