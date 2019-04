nuovo tecnico rosanero

Delio Rossi è a Palermo, oggi la firma sul contratto

''Devo ancora parlare con la società se saranno rose fioriranno…'', ha detto Delio Rossi.

24/04/2019

Delio Rossi è arrivato ieri a Palermo. Il nuovo tecnico rosanero è arrivato in tarda serata all’aeroporto: “Devo ancora parlare con la società – ha detto Rossi – se saranno rose fioriranno…”.

Ad accoglierlo, un buon numero di tifosi rosanero, tant’è che Rossi si è lasciato andare ad una provocazione: “Se tutte queste persone andassero allo stadio sarebbe pieno. Li ringrazio, se sono tornato qui ci sarà un motivo…”.

“Se ieri ho visto la gara contro il Padova? No, ero fuori Roma e non l’ho vista, ma ne ho viste altre in questa stagione. Sapete benissimo che per me, essere qui è una grande emozione“. Oggi la firma sul contratto e il primo allenamento.

