Delude ancora il Palermo, 0-0 con il Foggia

Pari e delusione per il Palermo, finisce 0-0 con il Foggia al Barbera.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/02/2019 - 09:04:21 Letto 347 volte

Pari e delusione per il Palermo, finisce 0-0 con il Foggia al Barbera. Spalti prevedibilmente deserti a Palermo: fra pioggia, freddo e caos societario si sono presentati 2.407 paganti. E non tutti i 2.210 abbonati hanno scelto di fare loro compagnia. Nel primo tempo alla supremazia territoriale e alle tante occasioni per i padroni di casa risponde al 22' Galano con l'unica vera palla gol per i pugliesi: l’attaccante s'invola da centrocampo tutto solo inseguito da Murawski, entra in area e spara incredibilmente fuori graziando Brignoli e il Palermo.

Il Palermo, come nel primo tempo, continua a creare tanto, ma pecca di concretezza. Il Foggia si rende pericolosissimo con Iemmello di testa al 12' su cross dalla sinistra di Ranieri, ma Brignoli si supera e mette in angolo. L’occasione più pericolosa per i padroni di casa capita al 37' con Puscas, ma Leali respinge il tiro a giro del rumeno.

A tempo scaduto il Foggia spreca tantissimo: Galano tira alto, Brignoli salva il Palermo respingendo il tiro di Iemmello che poi colpisce l’esterno della rete da buona posizione. Finisce 0-0. Palermo ora è al secondo posto dietro al Brescia, staccato di un punto. Gli uomini di Stellone sono davanti al Lecce di quattro lunghezze, ma i pugliesi devono recuperare l'incontro con l'Ascoli, sospeso per lo scontro di Scavone.

