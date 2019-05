Domani l'udienza della Corte sul ricorso del Palermo, i tifosi sperano nella B

ricorso del Palermo

Alla vigilia dell'udienza a Roma della corte d’appello federale, il Palermo è ancora fermo ad un bivio: serie C o serie B?

Attesa, ansia, apprensione. Alla vigilia dell’udienza a Roma della corte d’appello federale, il Palermo è ancora fermo ad un bivio: serie C o serie B? Domani l’udienza che può riscrivere il futuro prossimo del club di Viale del Fante. La sentenza sul ricorso presentato dai legali del Palermo dovrebbe poi arrivare giovedì. I tifosi sono in attesa e domani non partiranno per Roma ma manifesteranno davanti lo stadio Barbera. La speranza è quella di mantenere la categoria, senza passare dai playout che al momento sono stati ristabiliti dal collegio di garanzia del coni.

Intanto ieri la famiglia Zamparini è tornata a tuonare contro le istituzioni del calcio, mediante una lettera scritta dalla moglie dell’ex patron rosanero che resta ancora ai domiciliari. Lettera che non è piaciuta alla società rosanero, il proprietario Salvatore Tuttolomondo parla così: “Non capisco perché ancora oggi, invece di limitarsi alle vicende familiari, la signora continui a coinvolgere il club, perfino sulle linee della nostra difesa che non competono a lei né tanto meno al marito. Abbiamo attivato ogni forma di tutela per i diritti del club, della proprietà e della città”.

