Marsala-Palermo

Domani Marsala-Palermo in tv, ecco dove vederla in diretta

Proprio oggi il presidente Mirri ha annunciato che il match non sarà trasmesso da Eleven Sport.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 31/08/2019 - 10:30:29 Letto 425 volte

In attesa che Eleven Sport trovi l’accordo con la Lega per la trasmissione delle partite in diretta del Palermo, il match di domenica a Marsala sarà trasmesso da una tv locale marsalese. Tutti i tifosi che quindi non si recheranno allo stadio, potranno comunque seguire il match sulla tv privata “La Tr3 – Canale 616”. L’azienda ha infatti acquistato i diritti audio e video per le partite in casa della squadra marsalese.

Proprio oggi il presidente Mirri ha annunciato che il match non sarà trasmesso da Eleven Sport proprio per il mancato accordo della piattaforma inglese con la Lega.

