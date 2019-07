nuovo palermo

Dragotto: ''Per il Palermo Calcio ci sono anche io''

Un gruppo di imprenditori palermitani per il nuovo Palermo.

10/07/2019

Un gruppo di imprenditori palermitani per il nuovo Palermo, rappresentati da Tommaso Dragotto. Queste le intenzioni del proprietario di Sicily by Car, che in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport esce allo scoperto sulle prospettive relative al bando pubblico per il nuovo corso rosanero: “In molti mi hanno chiesto di farlo e posso dire che una cordata ci sarà”.

“Ho un amore esagerato per questa città e faccio tanto per Palermo, in passato sono anche sponsor. E posso dire che il danno fatto è pauroso; mi sento coinvolto da cittadino, una cosa del genere non dovrebbe accadere a una città come Palermo. Sono in trattativa con due-tre soggetti seri per partecipare al bando, anche se non ho buoni rapporti con Orlando. Non voglio creare problemi: sto lavorando ad una cordata ma non è necessario che io sia in prima fila. Al 90% sarà fatta da imprenditori palermitani. Le adesioni? Ne parlerò appena avremo raggiunto la certezza sui soldi, ma penso che per iniziare ci vogliano almeno di 10 milioni per arrivare in Serie C, qualcosa in più per arrivare in Serie B (in totale 20 milioni). A me interessa solo comporla, poi posso anche contribuire in altra forma. L’obiettivo è restituire il Palermo ai palermitani”.

