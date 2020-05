Gigi Simoni

E' morto Gigi Simoni: lutto nel mondo del calcio

Il mondo del calcio è in lutto: si è spento Gigi Simoni.

Pubblicata il: 22/05/2020

Il mondo del calcio è in lutto: si è spento Gigi Simoni. Il tecnico,che aveva 81 anni, era ricoverato dallo scorso 22 giugno, quando nella sua abitazione aveva accusato un malore, un ictus, ed era stato portato all'ospedale di Pisa in condizioni gravissime. Da lì ha continuato a lottare, senza però riprendersi.

Passato alla storia come il "tecnico gentiluomo", è stato l'indimenticato allenatore dell'Inter di Ronaldo, col quale vinse la coppa Uefa nel 1997. Vanta il record di promozioni dalla B alla A: ben 7, più una dalla B alla C come dt.

