Eagles Palermo, questa sera secondo atto contro Euromotor Ragusa

La Eagles Basket Palermo parte per Ragusa dove questa sera giocherà Gara2 delle semifinali playoff contro la Virtus Euromotor

Un altro viaggio, il più lungo della stagione, per prendersi partita, serie e biglietto per la finale. La Eagles Basket Palermo parte per Ragusa dove questa sera, al PalaPadua, giocherà Gara2 delle semifinali playoff di Serie C contro la Virtus Euromotor.

I palermitani ripartono dal 72-68 di domenica scorsa, che più equilibrato di così non poteva essere. Una squadra durissima a morire quella allenata da coach Di Gregorio, che con l’esperienza dei veterani e la sfrontatezza dei tanti giovani in squadra ha saputo mettere in grande difficoltà una Eagles, quella di coach Priulla, che sta pescando dal suo personale serbatoio di coraggio, forza e fiducia in se stessi.

Nel primo atto la differenza l’ha fatta ancora Marko Vranjkovic con i suoi 28 punti, ma sarebbe riduttivo spiegare le recenti prestazioni dei biancorossi, che nelle ultime settimane hanno assunto opache seppur decise tinte eroiche, solo con il grande apporto dello sloveno. I palermitani stanno trascinando questa squadra: la furia di un Davide Tagliareni rinato in biancorosso, la garra di Ranalli, la pulizia cestistica di Giardina, le invenzioni di Bruno, l’intensità di Rappa e il carisma di capitan Dragna, più forte anche dei malanni di stagione.

Davanti ai biancorossi ci sarà una Virtus Euromotor Ragusa che in Gara1 ha trovato in Di Natale e nel solito Sorrentino le principali bocche di fuoco, con Licitra e Canzonieri a ricamare. Potenzialmente dirompente, anche se fin troppo a singhiozzo, l’impiego del duo Simon-Idrissou, atleticamente i migliori per i ragusani, pagando però la giovane età e una crescita tecnica ancora solo parziale.

Tutti elementi per fare, anche di questo secondo confronto, un match incerto e non adatto ai deboli di cuore, che sarà possibile seguire in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della Eagles Basket Palermo. Palla a due alle 20,30 questa sera, domenica 15 aprile, al PalaPadua di Ragusa. Arbitri saranno Andrea Castorina di Giarre (CT) e Alex Di Mauro di Priolo Gargallo (SR).

