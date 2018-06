messaggi di Calaiò

Ecco il testo del ''particolare'' messaggio di Calaiò

''Ehi pippein non rompete il cazzein venerdì mi raccomando amico mio''. Sarebbe questo uno dei messaggi ''incriminati''...

21/06/2018

Un messaggio decisamente compromettente e che potrebbe costare al Parma la promozione in serie A. “Ehi pippein non rompete il cazzein venerdì mi raccomando amico mio”. Sarebbe questo uno dei messaggi “incriminati” che è costato il deferimento a Emanuele Calaiò e al Parma calcio.

Sportitalia, durante la trasmissione televisiva serale dedicata al calciomercato, ha diffuso il testo di uno dei messaggi scambiati dall’attaccante del Parma, palermitano di nascita, con Filippo De Col, ex compagno di squadra. I messaggi sarebbero più di uno ma quello maggiormente compromettente sarebbe proprio quello riportato. Sulla stampa nazionale e locale però appaiono altri due messaggi: “Dillo anche a Claudiein”. “Soprattutto per il rapporto che avete con me”. Insomma si prevede un’estate torrida per la serie B.

