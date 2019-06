Calcio

European Soccer Camp 2019: a Palermo l'edizione stellata

Saranno ben 84 i ragazzi dai 4 ai 18 anni che parteciperanno allo European Soccer Camp di quest’anno, provenienti da Italia, Lussemburgo, Olanda, Belgio e Francia.

Dieci anni di ambizione e professionalità, di passione e divertimento, il tutto impreziosito dalla presenza di chi del calcio ne ha fatto la propria vita. Si affaccia con il massimo entusiasmo possibile l’equipe della La Cavera Academy alla decima edizione dello European Soccer Camp di Palermo, che si terrà dal 6 al 13 luglio.

‘L’edizione stellata’ come è già stata ribattezzata da Francesco La Cavera, preparatore dei portieri professionista palermitano e fondatore dell’Academy che tanto successo continua ad avere in Belgio, punta ad alzare ulteriormente l’asticella con tante novità rispetto alle precedenti edizioni.

“Siamo arrivati a 10 anni da un gioco, con un gruppo di amici col quale si giocava insieme e che condivide la passione per il calcio – spiega La Cavera -. Per me la cosa più importante è portare i miei collaboratori e tutti i ragazzi provenienti da tutta Europa nella mia città natale, provando a trasmettere la vera bellezza di questa città, ben diversa dall’idea che si ha di Palermo fuori dall’Italia.”

Saranno ben 84 i ragazzi dai 4 ai 18 anni che parteciperanno allo European Soccer Camp di quest’anno, provenienti da Italia, Lussemburgo, Olanda, Belgio e Francia. Sede degli allenamenti sarà ancora lo Sporting Village Tommaso Natale, che vedrà gli iscritti impegnati ogni giorno in sedute doppie, seguiti da tecnici di elite che anche per questa edizione hanno deciso di sposare il progetto La Cavera.

“Abbiamo deciso di alzare ulteriormente l’asticella – prosegue Francesco La Cavera -. Sarà ancora con noi il campione del Mondo 2006 Marco Amelia, insieme a suo fratello Luca preparatore dei portieri con qualifica Figc, gli ex giocatori di Serie A Giacomo Tedesco e Simone Altobelli, oltre a tecnici di spessore come Vincenzo Di Palma, preparatore della Nazionale e allenatore del grande Gigi Buffon e Jorge Veloso, due scudetti con lo Standard Liegi e storico preparatore di Michel Preud'homme, uno dei migliori portieri della storia del calcio.”

Una struttura di assoluto livello, quella dello European Soccer Camp, che negli anni ha permesso ad oltre 1200 ragazzi provenienti da mezza Europa di vivere una settimana da professionisti, seguiti con le più elevate tecnologie mediche, grazie alla rinnovata collaborazione con lo Studio Medico Fisiokinesiterapia Nigito e con Life Medica.

“Palermo è una piazza esigente, difficile e calda – conclude La Cavera -. A me piace giocare col fuoco ed è giusto che il successo che ho avuto all’estero lo condivida anche con la mia città natale. Non vediamo l’ora di cominciare e di far vivere ai ragazzi una settimana di intenso lavoro e divertimento.”

L’edizione 2019 avrà anche scopo benefico, sostenendo il Progetto Davide Astori promosso dalla Onlus Cure2Children per la cura ai bambini affetti da tumore e gravi malattie del sangue.

La conferenza stampa di apertura del Camp avrà luogo domenica 7 luglio alle ore 18, presso l’Hotel Saracen di Isola delle Femmine (PA).

