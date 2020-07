European Soccer Camp

European Soccer Camp, al Barbera Marco Amelia dona un cimelio per il museo rosanero

Un paio di guanti firmati che entreranno a far parte dei ricordi custoditi nel museo del Palermo di prossima apertura.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/07/2020 - 14:57:25 Letto 394 volte

Un paio di guanti firmati che entreranno a far parte dei ricordi custoditi nel museo del Palermo di prossima apertura. Marco Amelia, testimonial e allenatore dell’European Soccer Camp targato La Cavera Academy, torna sul prato che lo vide protagonista tra i pali a fine anni 2000 con la maglia rosanero, consegnando idealmente ai tifosi un paio di guanti simili a quelli che, per citare un episodio, pararono il rigore a Ronaldinho contro il Milan. Il cimelio è stato consegnato a Leandro Rinaudo, attuale Direttore Tecnico del Settore Giovanile del Palermo, che ha anche scambiato con Francesco La Cavera, presidente dell’Accademia organizzatrice del Camp, una maglia ufficiale.



«Tornare al Barbera per me è sempre un’emozione unica – ha ammesso in campo l’ex portiere rosanero -. Vedere questi spalti mi fa tornare in mente quella stagione nella quale ogni gara casalinga era una bolgia, con un tifo davvero indimenticabile. È un immenso piacere per me regalare questa piccola parte di me ai tifosi, pensando che dentro questo meraviglioso stadio ci sarà un qualcosa di mio da quando aprirà il museo».

