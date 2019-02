perplessitÓ nuova dirigenza

Facile: ''Operazione Mirri negativa''

Torna a parlare Emanuele Facile ed esterna le sue perplessitÓ sul momento societario del club rosanero.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/02/2019 - 13:33:08 Letto 377 volte

Torna a parlare Emanuele Facile. L’ex amministratore delegato del Palermo, intervistato da La Voce di New York, esterna le sue perplessità sul momento societario del club rosanero e un personale endorsement a Rocco Commisso, che (afferma Facile) ha avuto contatti con la vecchia proprietà nelle ultime settimane: “Mi è dispiaciuto non essere riuscito a convincere il suo management team ad acquisire la società”, mentre dichiara che York Capital dopo i contatti iniziali si è defilata.

Facile afferma: “Adesso c’è stato un passaggio di proprietà alla dottoressa Daniela De Angeli, che ha trenta giorni per dimostrare di avere i mezzi per far fronte agli impegni della società. Sarebbe forse il caso che uno lo provasse prima dell’operazione. Foschi? E’ sicuramente competente dal lato tecnico, ma su come si debba gestire una moderna società di calcio é all’antica. Oggi la gestione produce delle perdite: in serie B, quindi fino al 30 giugno 2019, la società accumula un passivo. Se andrà in A il quadro economico cambia completamente, ma se rimane in B ai 28 milioni se ne aggiungono perlomeno altri 10-11 per la prossima stagione”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!