Facile: ''Palermo, i soldi stanno arrivando''

L'amministratore delegato del Palermo, Emanuele Facile, si è intrattenuto con i giornalisti presenti al ''Renzo Barbera'' dove questa mattina sono arrivati gli esponenti della Covisoc.

L’amministratore delegato del Palermo, Emanuele Facile, si è intrattenuto con i giornalisti presenti al “Renzo Barbera” dove questa mattina sono arrivati gli esponenti della Covisoc: “Non sta succedendo niente, sono comparsi degli articoli con notizie false e io rispondo con la realtà dei fatti”.

Esclusa la possibilità di fallimento: “Abbiamo comunicato alla Lega quanto richiesto nei tempi previsti. La nostra struttura societaria è particolare, avendo una società quotata in borsa con vari azionisti. Ci è stata chiesta un’integrazione di informazioni e stiamo cercando di fornirla quanto prima. Non ci sono i presupposti per il fallimento o la radiazione. In questi giorni arriveranno nuovi capitali, era importante capire la decisione della Cassazione e ora andremo avanti col nostro programma con l’immissione di nuovi fondi”.

Facile chiarisce alcuni aspetti venuti fuori negli ultimi giorni: “Il ruolo di Coen? É stato un consulente su alcuni progetti ma adesso non lo è più. Il pignoramento della cessione di Struna? Falso. Sono arrivate richieste di pagamento da parte di vari procuratori e le stiamo gestendo. La società aveva accumulato una serie di problemi negli anni passati e noi ci siamo fatti carico di tutto questo. Siamo qui da meno di un mese, i problemi si risolveranno. Siamo interessati al progetto del Palermo, altrimenti l’operazione non sarebbe stata fatta. Ovviamente problemi di vari anni non possono essere risolti in pochi giorni“.

