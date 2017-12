Calcio

Fallimento: momento decisivo per il futuro del Palermo Calcio ***VIDEO***

di Marco Gullą | Pubblicata il: 16/12/2017 - 12:46:24 Letto 674 volte

Momento decisivo per il futuro del Palermo Calcio. Il giudice del tribunale di Palermo, Giuseppe Sidoti, si è riservato di decidere sull’istanza di fallimento del Palermo calcio presentata dalla Procura, secondo la quale la società sarebbe insolvente.

I pm avevano presentato anche una memoria nei giorni scorsi per “rispondere” ai rilievi della difesa del Palermo. “Continuiamo ad essere sereni e fiduciosi – ha detto al termine dell’udienza il presidente rosanero Giovanni Giammarva - siamo convinti delle nostre carte, Zamparini è sereno. Adesso non ci resta che aspettare, attendiamo fiduciosi. C’è stata una discussione tra le parti ed è andata abbastanza bene, siamo ancora più fiduciosi, ma da sempre, da quando abbiamo iniziato a vedere le carte, poi è ovvio che deciderà il tribunale. La decisione arriverà a breve – sottolinea Giammarva – spetterà al tribunale che ovviamente ha i suoi tempi organizzativi. Il tutto si è svolto con grande tranquillità. Fallimento scongiurato? Io sono fiducioso ma decide come ho già detto il tribunale, ai tifosi posso dire forza Palermo e adesso la palla passa a Tedino”.

Secondo i pm, il Palermo ha debiti per 62,9 milioni di euro cui 9,2 milioni nei confronti dell'erario e 280 mila verso istituti di previdenza e sicurezza, di cui 5 milioni non pagati; patrimonio netto negativo al 30 giugno 2017 di 18,3 milioni; la previsione dei flussi di cassa al 30 giugno prossimo è negativo (meno 27,7 milioni); c'è anche un omesso versamento di Iva per un milione e 800 mila euro.

