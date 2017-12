calcio

Fallimento Palermo calcio, Zamparini: ''A gennaio non ci sar˛ pi¨, ci penserÓ qualcun altro''

''A gennaio non ci sar˛ pi¨, ci penserÓ qualcun altro''. Lo ha detto il proprietario del Palermo, Maurizio Zamparini.

di Marco GullÓ | Pubblicata il: 21/11/2017 - 13:03:45 Letto 644 volte

"A gennaio non ci sarò più, ci penserà qualcun altro". Lo ha detto il proprietario del Palermo, Maurizio Zamparini.

Ieri i rosanero sono stati sconfitti in casa dal Cittadella per 3-0 e nei giorni scorsi la Procura ha presentato un'istanza di fallimento della società.

"Non so se le vicende giudiziarie - ha aggiunto - abbiano influito sul rendimento della squadra, certo sono cose che si ripercuotono nella testa di tutto lo staff e dei giocatori. Io sono in una situazione paradossale dopo tutto quello che ho fatto a Palermo, non so cosa c'è dietro. Gli avvocati stanno lavorando ma sono esterrefatto, non penso che rimarrò a Palermo, mi dispiace solo per voi ragazzi, c'è gente che vuole che io me ne vada".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!