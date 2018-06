calcio

Febbre play off per il Palermo,17 mila biglietti venduti

Sono già 17mila i biglietti emessi per la partita di domani pomeriggio alle 18,30 fra Palermo e Venezia.

Pubblicata il: 09/06/2018

Sono già 17mila i biglietti emessi per la partita di domani pomeriggio alle 18,30 fra Palermo e Venezia. La semifinale di ritorno dei play-off attira i tifosi rosanero che stanno continuando ad acquistare i tagliandi assicurando alla società rosanero un buon ritmo di vendita.

Nel conto dei tagliandi è compreso anche il biglietto omaggio che spetta ai 2.063 abbonati, ma il dato è comunque positivo e lascia intendere che potrà essere superato il record di presenze stagionali di 23.207 spettatori stabilito per Palermo-Cesena.

Oggi il botteghino lato sud dello stadio resterà aperto fino alle 14, domani dalle 10 alle 15. La vendita al di là degli orari degli sportelli di viale del Fante proseguirà attraverso la rete di vendita Vivaticket. I prezzi sono 2 euro per le curve e 5 euro per la tribuna Montepellegrino senza distinzione di posto; 30 euro per la tribuna coperta laterale, 50 euro per la centrale, 95 per la centralissima e 150 euro per la tribuna autorità socio sostenitore.

