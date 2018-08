FIR

Federazione Italiana Rugby, sabato a Siracusa l'assemblea regionale

Verrà sottoposta al voto la relazione tecnico-morale e finanziaria del Comitato FIR Sicilia. Spazio anche per l'interlocuzione e la comunicazione delle novità per la stagione sportiva in arrivo

di Palermomania.it | Pubblicata il: 31/08/2018 - 13:23:44 Letto 352 volte

Approda a Siracusa l’assemblea regionale ordinaria delle società affiliate alla FIR (Federazione Italiana Rugby) della Sicilia. Il proposito del presidente del Comitato FIR Sicilia, Orazio Arancio, di celebrare l’annuale appuntamento in città di tutta la Sicilia, porta quest’anno nel capoluogo aretuseo, trentennale centro di un vivace movimento rugbystico.

Coadiuvato dal vice presidente del Comitato, il siracusano Gianni Saraceno, e dai responsabili tecnici e arbitrali, il presidente esporrà ai rappresentanti delle società la relazione tecnico-morale e finanziaria del Comitato, che sarà sottoposta al voto delle società aventi diritto. Appuntamento per la mattina dell’1 settembre (alle 8,30 e alle 10,30 le due convocazioni) all’Open Land di Siracusa, in viale Epipoli 252.

Oltre agli adempimenti formali, non mancherà spazio per l’interlocuzione e la comunicazione delle novità per la stagione sportiva in arrivo. In programma le indicazioni sui campionati regionali e la premiazione relativa alla stagione sportiva conclusasi a giugno.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!